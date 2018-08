Cosa manca, Roma: con Nzonzi rosa al completo. Occhio alle sorprese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Monchi può ritenersi soddisfatto del suo lavoro. Sono stati ceduti Alisson e Nainggolan, ma il ds giallorosso ha portato a Roma un mix di giovani interessanti e giocatori di livello. L'ultimo arrivato è Steven Nzonzi, mediano francesco che si è laureato campione del mondo in Russia. Il mercato in entrata sembra essere chiuso per i giallorossi, con Monchi che resta vigile. Se ci sarà la giusta occasione lo spagnolo non se la farà scappare. Un nome? Maxwel Cornet, attaccante classe '96 del Lione. Sembra essere tramontata invece la pista che porta a Taison dello Shakhtar: come affermato dallo stesso Monchi, per quanto riguarda gli esterni offensivi, la Roma è la squadra più coperta in assoluto.