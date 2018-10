Così il Milan pagherà Paquetà: nel 2018 verranno versati 'solo' 5 milioni

In merito al passaggio di Lucas Paquetà dal Flamengo al Milan, il portale brasiliano globoesporte.com spiega come il club rossonero pagherà i 35 milioni di euro ai brasiliani: entro la fine del 2018, il Diavolo dovrà versare 5 milioni, mentre il resto verrà suddiviso in tre rate (15 milioni nel 2019, 10 milioni nel 2020 e 5 milioni nel 2021). Oltre a questi 35 milioni, il Flamengo può ricevere fino a 10 milioni di euro di bonus se Paquetà raggiungerà determinati obiettivi con il Milan.