Costacurta: “Felici per le giovanili. Ora lavoriamo per la Nazionale”

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il vice commissario della FIGC Alessandro Costacurta si è congratulato con le quattro nazionali giovanili (Under 17 e Under 19 sia maschile sia femminile) dopo la qualificazione alle fasi finali dei rispettivi Europei: “È questo un risultato importante che conferma la qualità del lavoro impostato dagli staff delle Nazionali Giovanili maschili e femminili e la crescita generale del movimento giovanile italiano. Al tempo stesso, essere con tutte le nostre Giovanili tra le migliori d’Europa è un’iniezione di entusiasmo per continuare a costruire un futuro tinto sempre più di Azzurro. - conclude Costacurta come si legge sul sito della Federcalcio - In queste settimane, oltre a fare il tifo per le Nazionali Giovanili, continueremo a lavorare per riportare la Nazionale maggiore ai posti che le competono”.