Costacurta consiglia: "Donnarumma, resta al Milan per il tuo bene"

© foto di Federico De Luca

L'ex difensore del Milan Alessandro Costacurta, intervistato da Sky Sport, ha parlato così del futuro di Gianluigi Donnarumma: "Rimanere al Milan farebbe bene soprattutto a Donnarumma. Il giocatore ha un credito in Italia che non ha all'estero. Qui potrebbe crescere ancora e diventare il portiere più forte di tutti. Credo che l'intervento di Montella sia stato decisivo in questa vicenda".