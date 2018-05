Costacurta: "Pirlo può essere un valore aggiunto per la Federazione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Costacurta, vice-commissario della FIGC, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita dell'addio al calcio di Andrea Pirlo, dove sarà protagonista in campo: "Questa è la prima sera libera da quando sono entrato in Federazione. Pirlo crediamo possa essere un valore per la Federazione Italiana".