Costacurta: "Seconde squadre? Primo passo, guardate in Spagna"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

il vicecommissario della FIGC, Alessandro Costacurta, ha parlato a La Gazzetta di Modena della riforma delle seconde squadre: "Un primo passo verso un nuovo modo di concepire il calcio. Il bando prevedeva che in Serie C potessero giocare due seconde squadre della A. La Juve è entrata, il Milan non lo ha fatto solo per il cambio societario. Ma c'erano 7-8 società pronte. In Spagna, grazie anche alle seconde squadre, avete visto quanti talenti sono riusciti a sfornare in questi anni?".