CR7 e il debutto con lo United. Che fece innamorare George Best

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quello di Cristiano Ronaldo è stato definito da George Best "il miglior debutto mai visto con la maglia del Manchester United". Era il 16 agosto del 2003, il 4-0 al Bolton Wanderers quando CR7 entrò al posto di Nicky Butt dopo un'ora. Forza, passo, tocchi. Il diciottenne entrò, da subito, scrive il Guardian, nei cuori dei tifosi. Trenta minuti, per brillare sotto gli occhi anche di Best.