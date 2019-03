© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sky Sport fa il punto su Cristiano Ronaldo e sull'inchiesta aperta dalla Uefa nei confronti del portoghese dopo l'esultanza alla fine della gara contro l'Atletico Madrid. La buona notizia è che l'inchiesta è stata aperta per la violazione dell'Articolo 11 e non 15: la violazione dell'11 lascia all'organo giudicante discrezionalità nella scelta della sanzione, nel 15 la squalifica è automatica. 'Provocare gli spettatori' è nel punto 1a dell'Articolo 15: non si apre un'inchiesta ma scatta una squalifica. Non è certo che questa non arriverà ma potrebbe essere un caso simile a quello delle 'huevos' di Diego Pablo Simeone.