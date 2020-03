CR7 fa 1000 in carriera: così sono state distribuite le sue gare

Dall'Inter... all'Inter, un viaggio lungo diciassette anni e mezzo. La meravigliosa storia calcistica di Cristiano Ronaldo cominciò in una notte di Champions, il 14 agosto 2002. L'avversario, nelle qualificazioni alla fase a gironi, era proprio l'Inter di Hector Cuper, che poi sarebbe arrivata in semifinale. La Coppa dalle grandi orecchie e i nerazzurri nel destino del fuoriclasse portoghese, che ieri, nel più surreale dei Derby d'Italia, ha tagliato il traguardo delle mille presenze in carriera. Un obiettivo in realtà già raggiunto due settimane fa nella sfida contro la SPAL, anche se CR7 tende a derubricare le due partite disputate con la maglia dello Sporting B.

Perfezionista anche nei numeri, Cristiano Ronaldo. E allora vediamo nel dettaglio come sono state distribuite tutte le partite disputate dall'attaccante della Juventus nelle cinque squadre (compresa la Nazionale) per cui ha giocato:

Club

31 Sporting Lisbona (2002-03)

292 Manchester United (dal 2003 al 2009)

438 Real Madrid (dal 2009 al 2018)

75 Juventus (dal 2018 a oggi)

164 Portogallo (dal 2003 a oggi)

Competizioni

Liga Nos: 25 presenze, 3 reti

Premier League: 196 presenze, 84 reti

LaLiga: 292 presenze, 311 reti

Serie A: 53 presenze, 42 reti

Taça de Portugal: 3 presenze, 2 reti

Copa del Rey: 30 presenze, 22 reti

Coppa Italia: 4 presenze, 2 reti

FA Cup: 26 presenze, 13 reti

EFL Cup: 12 presenze, 4 reti

Community Shield: 1 presenza, 0 reti

Supercoppa Italiana: 2 presenze, 1 rete

Supercopa: 7 presenze, 4 reti

Qualificazioni Champions League: 4 presenze, 1 rete

Champions League: 169 presenze, 128 reti

Coppa Uefa: 2 presenze, 0 reti

Coppa del Mondo per Club: 6 presenze, 6 reti

Supercoppa Europea: 2 presenze, 2 reti

Campionati Europei: 21 presenze, 9 reti

Coppa del Mondo: 17 presenze, 7 reti

Confederations Cup: 4 presenze, 2 reti

UEFA Nations League: 2 presenze, 3 reti

Amichevoli internazionali: 47 presenze, 17 reti

Qualificazioni Mondiali: 38 presenze, 30 reti

Qualificazioni Europei: 35 presenze, 31 reti