© foto di Raimondo De Magistris

Il sito specializzato Transfermarkt ha aggiornato le sua valutazioni di mercato e, per la prima volta da quando Cristiano Ronaldo è approdato nella nostra Serie A, non ha inserito CR7 in vetta alla classifica dei calciatori più cari del nostro campionato.

L'attaccante portoghese è precipitato dal primo al terzo posto, scavalcato dal compagno di squadra Paulo Dybala e dall'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez. Un dato legato a questioni anagrafiche, ovviamente, ma anche al rendimento degli ultimi mesi. Ecco la top ten dei calciatori col valore più elevato.

Valutazioni di mercato (dati transfermarkt)

1) Paulo Dybala 85 milioni di euro

2) Lautaro Martinez 80 milioni di euro

3) Cristiano Ronaldo 75 milioni di euro

3) Romelu Lukkau 75 milioni di euro

3) Matthijs de Ligt 75 milioni di euro

3) Kalidou Koulibaly 75 milioni di euro

7) Sergej Milinkovic-Savic 70 milioni di euro

7) Miralem Pjanic 70 milioni di euro

9) Stefan De Vrij 60 milioni di euro

9) Milan Skriniar 60 milioni di euro

9) Fabian Ruiz 60 milioni di euro

9) Lorenzo Insigne 60 milioni di euro

9) Marcelo Brozovic 60 milioni di euro

9) Federico Chiesa 60 milioni di euro

15) Gianluigi Donnarumma 55 milioni di euro