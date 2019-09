CR7 meno coinvolto? No, ha ragione Sarri. I dati del Wanda a confronto

© foto di Federico De Luca

Perché Cristiano Ronaldo è meno coinvolto nelle azioni della Juventus? No, non è così. Non è meno coinvolto e nelle ultime partite è arrivato spesso alla conclusione". Così Maurizio Sarri, alla vigilia della sfida contro l'Hellas Verona, ha risposto a una domanda relativa al minor coinvolgimento del campione portoghese nella manovra bianconera in questa stagione.

Una risposta corroborata dai dati statistici, che evidenziano di un Ronaldo egualmente presente nello sviluppo del gioco. In basso, i dati relativi all'ultima partita di Ronaldo, quella al Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid, e il precedente nello stesso stadio e contro la stessa squadra dello scorso febbraio, quando però in panchina c'era Allegri e non Sarri. Sia in termini di azioni sul campo che di passaggi, i dati quasi si equivalgono. Ecco le statistiche tratte da Wyscout.