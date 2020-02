vedi letture

CR7 non convocato: esclusione concordata con Sarri, i record devono aspettare

Una notizia un po' improvvisa ieri ha scosso il mondo Juventus: Cristiano Ronaldo non è stato convocato da Maurizio Sarri per la partita che oggi alle 15 i bianconeri giocheranno in casa contro il Brescia. Una pausa concordata tra giocatore e staff medico visti i tanti impegni ravvicinati del club, ma anche un'esclusione che cambia le carte in tavola per quanto riguarda il record di gol di Gabriel Omar Batistuta in partite consecutive di Serie A.

Il 'Re Leone' della Fiorentina segnò infatti per 11 partite consecutive senza saltare neanche un incontro, cosa che invece ha fatto Fabio Quagliarella quando lo scorso anno è arrivato a 11 gol in 11 partite consecutive non giocandone però una. CR7, per ora, è a quota 10 gol in 10 partite consecutive e, qualora dovesse segnare nel 25° turno di campionato contro la SPAL, potrebbe così raggiungere Quagliarella ma non Batistuta. Almeno per stavolta.