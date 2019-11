CR7 out con l'Atalanta: come è andata la Juve senza Cristiano Ronaldo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Al 99% non ci sarà". In attesa della conferma ufficiale in arrivo con la lista dei convocati, Maurizio Sarri ha di fatto escluso che Cristiano Ronaldo possa giocare contro l'Atalanta. Un'assenza ovviamente non da poco per la Juventus. Come sono andati i bianconeri quando è mancato il campione portoghese?

IN QUESTA STAGIONE - Quattro punti in due partite di campionato senza CR7. Prima, il 2-1 a Brescia, a causa di un problema ai preziosi adduttori del lusitano. Più clamore ha fatto l'1-1 di Lecce. Media punti, comunque di 2 a partite. Nettamente più bassa rispetto a quella, clamorosa, di 2,8 punti a gara che la Vecchia Signora ha conquistato in questa annata con CR7 in campo.

NELLA SCORSA STAGIONE -

Nel campionato 2018-2019, la Juve ha dovuto fare a meno di Cristiano Ronaldo in sei occasioni (sette, consirendando però la panchina nel 4-1 all'Udinese). Soprattutto, in un periodo abbastanza lungo da metà marzo a fine aprile, durante il quale CR7 ha tra l'altro giocato il doppio confronto di Champions contro l'Ajax. Più l'ultima giocata a Genova contro la Sampdoria. Il bilancio? In totale, tre vittorie e tre sconfitte. Rendimento da inquadrare: dopo la vittoria del 3 marzo a Napoli, la Juve aveva sostanzialmente vinto lo scudetto, anche se la conferma aritmetica è arrivata più avanti (con Ronaldo in campo). Al netto di queste considerazioni, i freddi numeri: nove punti nelle sei partite disputate senza poter disporre di Cristiano regalano una media di 1,5 a gara. A fronte dei 2,5 punti raccolti a partita quando Cristiano è stato a disposizione.