CR7, team da un milione di dollari per difendersi dalle accuse di stupro

Un milione di dollari per proteggere la sua reputazione. Sarebbe questa, secondo il Sun, la cifra stanziata da Cristiano Ronaldo per ingaggiare una squadra di esperti e rispondere alle accuse di stupro di Kathryn Mayorga. Nel team, riunitosi per la prima volta nel 2009, ci sono avvocati, medici, ex poliziotti e specialisti di pubbliche relazioni. L'idea dell'attaccante della Juventus era infatti quella di risolvere la questione con discrezione, senza rendere pubblico il caso. Obiettivo tuttavia fallito, visto il clamore mediatico suscitato in queste ultime settimane dalla vicenda.