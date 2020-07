Cragno blinda la porta, Simeone segna in extremis: Lazio-Cagliari 0-1 al 45°

Pronti via il Cagliari si rende subito pericoloso con Joao Pedro. Il brasiliano si incarica di una punizione poco fuori dall’area di rigore e calcia in maniera letale mandando la palla sotto l’incrocio dei pali. Il gol viene però annullato poiché la punizione era di seconda e non di prima. Nessuna protesta da parte dei sardi. Al 7° seconda occasione per il brasiliano che di testa gira di poco sopra la traversa un traversone di Nandez.

CRAGNO PROTAGONISTA - La risposta della Lazio arriva nel giro di due minuti con Lazzari: la prima conclusione è centrale, mentre la seconda impegna maggiormente Cragno che si rifugia in angolo. Al 10° poi arriva anche la terza occasione per l’ex SPAL che dai 30 metri impegna ancora l’estremo difensore sardo alla respinta. Cragno è ancora protagonista nel salvare i suoi: al 15° il portiere vola su una conclusione a giro di Luis Alberto, al 17° invece con un riflesso prodigioso toglie da sotto la traversa un pallone calciato da pochi passi di Immobile. Solo verso la mezzora il Cagliari si fa rivedere in area avversaria: prima con un debole colpo di testa di Simeone, poi con uno più insidioso di Ionita che Strakosha mette in corner con un bel riflesso. A cinque dalla fine è invece Simeone ad avere una clamorosa occasione su corner di Joao Pedro: l’argentino è libero a centro area, ma gira male verso la porta avversaria mandando alto il pallone.

CAGLIARI AVANTI - Quando tutto sembra avviato sullo 0-0 a fine primo tempo arriva la zampata vincente di Simeone che sblocca il match a favore degli ospiti. L’argentino al termine di un’azione collettiva del Cagliari, con una serie di batti e ribatti in area, trova l’angolo giusto, grazie anche a una deviazione di Luiz Felipe, per battere Strakosha e gelare la squadra biancoceleste.