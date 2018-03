Crespo su Lautaro Martinez: "Giocatore duttile, ricorda un po' Aguero"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hernan Crespo, ex attaccante di Parma, Lazio, Inter e Milan, ha parlato a Sky Sport di due attaccanti suoi connazionali, Icardi e Lautaro Martinez: "C'è poco da consigliare a Icardi: è già centravanti e capitano dell'Inter, non può chiedere di meglio. Lautaro è molto duttile, può giocare da esterno, da prima o da seconda punta. Calcia con entrambi i piedi e ha fiuto del gol. Spero che possa ambientarsi subito, ma in ogni caso bisognerà aspettarlo. Ricorda un po' Aguero, può giocare in coppia con Icardi".