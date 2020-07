Criscito sblocca, Gabbiadini risponde: Samp-Genoa 1-1 al 45', gol annullato a Lerager nel finale

Poco calcio, tanti calci. Il primo tempo del derby di Genova si può riassumere così: nonostante uno spettacolo rivedibile, Samp e Genoa vanno al riposo sul punteggio di 1-1: Criscito apre dal dischetto, Gabbiadini pareggia subito dopo la mezzora. Nel finale gol annullato a Lerager.

Colley ingenuo, Criscito non sbaglia - È una sfida come sempre molto sentita, seppur l'assenza del pubblico renda lo spettacolo meno piacevole del solito. Le squadre lottano in mezzo al campo con grande intensità e non riescono quasi mai a creare pericoli; ci provano di più i rossoblù, che vanno alla conclusione con Pandev e Biraschi ma non impensieriscono Audero. La Samp prova a uscire affidandosi al buon momento delle due punte scelte da Ranieri (che a sorpresa ha lasciato fuori Quagliarella), poi una clamorosa ingenuità di Colley regala un calcio di rigore alla squadra di Nicola: Pandev si avventa su una palla vagante e viene colpito dal difensore blucerchiato. Dal dischetto si presenta capitan Criscito, bravo a calciare forte e centrale, non lasciando scampo al portiere avversario.

Gabbiadini fulmina Perin - A questo punto, Ekdal e compagni sono chiamati alla reazione, che però tarda ad arrivare. La partita è dura, con tanti interventi al limite, e il gioco è spezzettato. Proprio lo svedese lascia il campo a causa di un problema alla caviglia e un minuto dopo, all'improvviso, la Samp pareggia: Jankto trova Linetty al limite e la palla carambola sui piedi di Gabbiadini, che non sbaglia da pochi passi con un bel destro in allungo. I padroni di casa (sulla carta) prendono coraggio e sfiorano il 2-1: prima Bonazzoli viene murato da Romero, poi Colley, lasciato tutto solo sul secondo palo, non è deciso nel colpo di testa ravvicinato. Finale thriller: il Genoa torna avanti con Lerager, ma il VAR salva Audero e la Samp segnalando un precedente fuorigioco di Romero.