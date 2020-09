Cristiano Ronaldo fa 100! Tripla cifra per CR7 con la maglia del Portogallo: -9 dal record di Daei

vedi letture

E sono 100! Appena prima dell'intervallo, Cristiano Ronaldo ha portato in vantaggio il suo Portogallo contro la Svezia. Un gol speciale, persino per uno come CR7: grazie a questa marcatura, infatti, il campione della Juventus sale in terza cifra per numero di marcature con la maglia della selezione lusitana. E si porta a meno 9 da Ali Daei, iraniano primatista assoluto della classifica dei migliori marcatori delle nazionali di calcio. Ronaldo è il secondo giocatore nella storia del calcio a riuscire nell'impresa di segnare almeno 100 reti con la propria nazionale.