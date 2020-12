Cristiano Zanetti su Juve-Fiorentina: "Gara condizionata dall'arbitro: errori decisivi"

Cristiano Zanetti, ex centrocampista di Juventus e Fiorentina, ha parlato a Firenzeviola.it della partita persa dai bianconeri ieri contro i viola all'Allianz Stadium: "La Fiorentina ha fatto una partita importante, si vedeva che veniva da un momento non positivo perché nonostante i bianconeri fossero rimasti in 10 fino al secondo gol la Fiorentina ha avuto difficoltà soprattutto nella ripresa. Ieri è stata una partita condizionata da tanti episodi con la Juventus in 10, con errori arbitrali che hanno condizionato il match. La differenza tra le due squadre si è vista lo stesso, nella partita singola gli eventi condizionano, ma a lungo termine Prandelli deve trovare gioco e certezze. La Juventus ha avuto parecchie occasioni per pareggiare, ma senza dubbio sono tre punti importanti, a Torino non è facile vincere. Ora serve calma e non troppi entusiasmi perché tutto è girato dalla parte giusta, se Borja fosse stato espulso o e i rigori concessi non so come sarebbe andata a finire".