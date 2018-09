Crolla l'Under 21: a Dunajská Streda la Slovacchia vince 3-0

© foto di Federico De Luca

Brutta figura e campanello d'allarme per l'Under 21 di Di Biagio, duramente sconfitta a Dunajská Streda dai padroni di casa della Slovacchia. Dopo un primo tempo piuttosto equilibrato, nella ripresa si scatenano i calciatori di casa: Haraslin segna già nel primo tempo e replica nella ripresa, mentre il tris è ad opera di Mraz, recente acquisto dell'Empoli. Per gli azzurrini prova d'appello alla Sardegna Arena martedì prossimo, per una nuova sfida amichevole, stavolta contro l'Albania.