Crotone, a volte ritornano: ipotesi Juric per la panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbe tornare a tingersi di rossoblu il futuro di Ivan Juric. Non si tratta, però, del rossoblu del Genoa, club nel quale ha lavorato in due occasioni, ma quello del Crotone. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, infatti, il tecnico croato starebbe valutando l'ipotesi di un ritorno in Calabria. Juric, non a caso, lo scorso 4 aprile ha assistito al match fra Crotone e Torino.