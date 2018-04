Crotone, Barberis: "90 presenze con questa maglia un motivo di orgoglio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Barberis, centrocampista del Crotone, ha parlato al sito ufficiale del club: "Siamo in una parte importante della stagione e abbiamo chiesto noi, in accordo col mister, di poter andare in ritiro per fare ancora più gruppo e ricompattarci ulteriormente. Con la Juve ho raggiunto le 90 presenze con la maglia del Crotone? E' il terzo anno che vesto questi colori e raggiungere le 90 presenze è un motivo d’orgoglio, spero di finire la stagione col raggiungimento della salvezza, daremo tutto per ottenerla".