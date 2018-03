Crotone, Benali: "Con la Roma vogliamo fare punti. Stiamo bene"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ahmad Benali, centrocampista del Crotone, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club calabrese: "Il lavoro torna sempre, ci stiamo preparando bene per la partita e cercheremo di essere pronti per domenica. Il centrocampista moderno deve essere molto dinamico e aiutare tutte e due le fasi. Cerco di dare il mio contributo e sono contento della fiducia che mi ha dato il mister. A livello fisico e mentale stiamo bene, cerchiamo di fare la stessa partita che abbiamo fatto contro la Sampdoria, le prestazioni ci sono sempre e siamo felici per questo. La Roma è molto forte, ha giocatori che possono risolvere la partita in ogni momento ma vogliamo fare risultato per muovere la classifica. Con grinta e cattiveria possiamo mettere in difficoltà chiunque. I nostri tifosi sono sempre il dodicesimo uomo in campo, non ci abbandonano mai neanche nei momenti di difficoltà, contiamo molto sul loro aiuto".