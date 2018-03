Crotone, Capuano: "Ci aspettano partite difficili, non impossibili"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marco Capuano, difensore del Crotone, ha parlato a Sky Sport 24 delle possibilità di salvezza dei calabresi: "Abbiamo lavorato bene in settimana pensando alla Fiorentina, da lunedì ci concentreremo al 100%. Ci attendono partite difficili, non impossibili: noi abbiamo bisogno di punti e stiamo lavorando per affrontarle al meglio".

Come vedi la lotta salvezza?

"Siamo in 4-5 e siamo tutte lì. I risultati di domenica scorsa non sono stati favorevoli: anche uno o due punti pesano. Siamo lì, a un punto dalla salvezza: a parte gli altri, dobbiamo pensare a noi stessi. La salvezza si costruisce con le vittorie nostre".

Come state?

"Noi stiamo bene, abbiamo avuto due partite in cui c'è stato un calo. Però il gioco c'è sempre stato, come la voglia di continuare a fare punti".