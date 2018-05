Crotone, Capuano: "Gara avvincente, ci meritiamo questa salvezza"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima della sfida contro la Lazio, il giocatore del Crotone Marco Capuano ha parlato ai microfoni di Premium Sport: "Sappiamo che è una gara difficile, abbiamo il vantaggio di giocare in casa, il pubblico ci dà una marcia in più, ma come noi meritiamo la salvezza loro meritano la Champions, quindi sarà una gara avvincente e bella. Se mi salvo divento automaticamente del Crotone, sono legato a questa società perché mi ha rilanciato, dopo tanti sacrifici ci meritiamo questa salvezza, abbiamo dato l'anima, io e i miei compagni speriamo di dare questa salvezza alla società e ai tifosi".