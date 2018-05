Crotone, Ceccherini: "Beffa nel finale, domenica dobbiamo vincere"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il difensore del Crotone Federico Ceccherini ha commentato così in zona mista la gara pareggiata oggi contro la Lazio: “Abbiamo reagito con carattere, con voglia di portarla a casa. Abbiamo ribaltato il risultato e alla fine è arrivata questa beffa. Alla fine non riuscivamo a ripartire e questo ci ha penalizzati. Oggi non sono arrivate delle buone notizie, domenica dobbiamo vincere anche se potrebbe non bastare”.