Crotone, ds Ursino: "Cassano talento assoluto, ma non ci interessa"

Intervistato dai microfoni di itasportpress.it, il direttore sportivo del Crotone, Giuseppe Ursino, ha parlato delle voci di mercato che vorrebbero i pitagorici interessati ad Antonio Cassano: "Non stiamo seguendo Cassano, un giocatore di assoluto talento ma che non ci interessa. Per il mercato in acquisizione abbiamo altri obiettivi”.