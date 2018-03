Crotone, Faraoni: "Da laziale contro la Roma sarà una sfida particolare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Davide Faraoni, difensore del Crotone, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro la Roma. Ecco le sue parole, riportate da vocegiallorossa: “Affrontiamo una grande squadra, lo ha fatto vedere in Champions League. Una squadra unita, che sa giocare al calcio e sa anche soffrire. Noi dovremo fare una gara importante, soprattutto nell'atteggiamento. Dobbiamo portare degli episodi a nostro favore perché anche la fortuna ci servirà. Da laziale cresciuto nelle giovanili della Lazio, la sfida contro la Roma è sempre un po' particolare per me. Devo però mettere da parte queste cose ed essere lucido. Se il mister mi metterà in campo dovrò fare bene per me e soprattutto per i compagni. La fiducia è tutto ma un giocatore se la deve guadagnare. Se non giochi per 3 o 4 partite non bisogna cercare scuse. Bisogna restare sempre sul pezzo, con l'atteggiamento giusto. La Roma, anche con le riserve, può mettere in difficoltà chiunque. Per me è bellissimo giocare contro giocatori del genere, non vedo l'ora perché queste sfide aiutano a migliorarsi".