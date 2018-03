Crotone, il ds Ursino: "Zenga ci ha cambiato. Ha portato entusiasmo"

© foto di Federico De Luca

Il direttore del Crotone Beppe Ursino è intervenuto oggi a Lady Radio in vista della gara di sabato contro la Fiorentina: "Con la Samp e con la Roma abbiamo fatto due ottime partite, con i giallorossi non meritavamo di perdere. Sabato affronteremo una grandissima squadra, allenata da un ottimo allenatore. Dobbiamo cercare di fare punti, in queste ultime 10 l’obiettivo è dare il massimo. Al Franchi sarà una gara difficile. Zenga? Con lui in panchina è cambiato il modo di giocare, adesso col 433 giochiamo bene, ma dobbiamo cercare di fare punti, che è l’obiettivo principale, Zenga ha portato entusiasmo, è un ottimo allenatore. Nicola? Sono rimasto molto male per la sua decisione di andarsene. Col suo addio siamo andati in difficoltà. Pur rispettando l'uomo e la sua scelta, non sarò mai d'accordo con ciò che ha fatto. Chiesa? Lo avevamo seguito ai tempi della Primavera, anzi, anche prima. Ci avevamo messo gli occhi sopra. Poi di lì a poco venne inserito da Sousa come titolare. Può crescere ancora molto, ma deve trovare un ruolo in campo definitivo. Corvino? Di lui penso tutto il bene del mondo. Siamo cresciuti insieme, è un grande intenditore di calcio, è uno dei migliori direttori d’Italia. Vuole molto bene a Firenze e alla Fiorentina e dà sempre il massimo. Affari futuri con i viola? Stiamo seguendo due o tre giocatori della Primavera, magari qualcosa faremo. Quale livello? Al momento, coloro che stiamo seguendo sono di un livello inferiore rispetto a Chiesa e Bernardeschi".