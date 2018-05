Crotone in B, Vrenna: "Grazie a chi ci ha sostenuti e seguiti sempre"

Il Crotone saluta la Serie A, via Facebook il direttore generale dei pitagorici Raffaele Vrenna manda un messaggio ai tifosi rossoblù: "Che dire si è concluso un altro anno, come si suol dire gioie e dolori ,ma la vita è cosi e c’è chi ogni giorno lotta contro battaglie più difficili, non arrivare a fine mese, una malattia da combattere, vivere in un paese in guerra con l’incertezza della vita, e allora vuoi che ora questo incidente abbatta noi che ne abbiamo superate tante, e che ne combattiamo tante ogni giorno??? Soprattutto in una città con cosi tante difficolta dove la gente, nonostante sembriamo dimenticati dal resto della regione, va avanti con il massimo della dignità per superare tutte queste difficolta e vivere la vita con un sorriso. Io personalmente voglio concludere questo post e questa stagione con tanti ringraziamenti, a chi ci ha sempre sostenuto e chi no, ai nostri ragazzi, il mister il suo vice tutto lo staff che si è fatto in quattro come ogni anno e anche i nostri avversari. Perché anche grazie a loro che il Crotone ha dimostrato di essere grande e grintoso e poter meritare la massima serie, i tifosi vicini e lontani, chi è venuto a tutte le trasferte e chi no, chi è venuto anche a Napoli, ma soprattutto quella famiglia l’unica che ci è venuta a rendere omaggio all’aeroporto di Crotone alle 23 rendendoci più felici in un momento difficile. Purtroppo non sono riuscito a sapere il nome di quella famiglia e di quelle persone ricordo il bambino con la bandiera, e allora a loro rivolgo un appello per questo bellissimo gesto dove voi avete omaggiato tutti noi nonostante la sconfitta vorrei premiare simbolicamente voi a nome di una città che c’è stata sempre nonostante le difficoltà. Se potete leggere questo messaggio mi farebbe tanto piacere. Forza Crotone".