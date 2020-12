Crotone, Junior Messias: "Cercavamo la prima vittoria da tanto, ora continuiamo così"

"Sono molto contento per la doppietta, ma l’importante era aiutare la squadra per la vittoria perché era da tanto che la cercavamo: dobbiamo continuare così, con umiltà". L'attaccante brasiliano Junior Messias, autore della sua prima doppietta in Serie A ieri contro lo Spezia, ha commentato così l'importante vittoria in chiave salvezza del suo Crotone ai canali ufficiali dei rossoblù.