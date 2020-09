Crotone, le prime parole di Vulic: "Un onore giocare in Serie A, sono pronto ad aiutare gli squali"

vedi letture

Il nuovo centrocampista del Crotone, Milos Vulic, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore rossoblù ai microfoni di FCTV: "Sono molto contento ed è un grande onore per me giocare in Serie A, perché sono molto ambizioso e darò il massimo per aiutare il Crotone a raggiungere i suoi obiettivi".



Ha già disputato partite ufficiali in questa stagione: come si sente?

"Sto bene, mi sento bene. Ho giocato sei o sette partite e segnato due gol, sono pronto per questo nuovo inizio”.

Conosce già Golemic?

"Sì, gli ho mandato un messaggio ieri per dirgli che oggi avrei firmato il contratto con il Crotone".

Quale messaggio vuole mandare ai tifosi rossoblù?

"Posso dire che farò del mio meglio per questa maglia e lotterò dalla prima fino all’ultima gara".