Crotone, Nalini: "Vittoria merito di Zenga. A Chievo per i tre punti"

Da CrotoneTv arrivano alcune dichiarazioni di Andrea Nalini, attaccante della formazione di Walter Zenga, dopo il successo sul Sassuolo: "Credo sia stata una prestazione di alto livello da parte di tutta la squadra. Siamo un gruppo compatto, che si chiude e riparte insieme. Abbiamo preparato bene la partita in settimana dal mister e noi ci abbiamo messo il nostro. Noi facciamo quello che ci chiede il mister alla lettera e si è visto. Io quando ho l'occasione di giocare do l'anima e farò il massimo per la salvezza. Adesso ci aspetta la trasferta in casa del Chievo Verona e sappiamo già che dovremo prepararla al meglio per portare a casa punti. Testa bassa e profilo basso".