Crotone, oggi Budimir. Attesa per Merida, occhi su Kishna-Lombardi

© foto di Federico Gaetano

Crotone profondamente attivo sul mercato nelle stanze milanesi. Oggi è attesa la firma di Ante Budimir, di ritorno dalla Sampdoria, poi il club di Vrenna cercherà la stretta con il Sassuolo per avere ancora Marcello Trotta. Non è finita, scrive La Gazzetta dello Sport: manca solo l'annuncio per Fran Merida dell'Osasuna e con la Lazio sul tavolo ci sono Ricardo Kishna e Cristiano Lombardi.