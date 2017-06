Crotone, quasi chiuso Emerson Santos. Si stringe per Budimir

© foto di Federico Gaetano

Il Crotone è molto attivo sul mercato, spiega La Gazzetta dello Sport. Quasi chiuso il colpo in difesa Emerson Santos (Botafogo) per 1,5 milioni. Si stringe per Budimir in rossoblù, a inizio settimana il via libera dell’Osasuna per Merida, assalto pure a Kishna (Lazio, incontro ieri) e arriva Djimsiti (Atalanta). Infine Di Roberto verso l’addio, il portiere Viscovo (1999) sarà il vice Cordaz.