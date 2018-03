Crotone, Ricci: "A Firenze per fare punti. Dobbiamo pensare solo a noi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante del Crotone Federico Ricci ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club calabrese. Queste le sue parole: "Abbiamo ripreso ieri il lavoro, è una settimana senza partita ma ci dobbiamo già preparare per la Fiorentina. Contro la Roma sapevamo che sarebbe servita solo la partita perfetta, ci abbiamo provato ma non è andata bene, nonostante la prestazione positiva. È importante aiutare la squadra e il lavoro difensivo è fondamentale, a volte non viene visto da fuori ma ci lavoro molto. Andiamo a Firenze con la voglia di far punti e di fare una grande gara, l'obiettivo è quello, vogliamo fare bene. La corsa salvezza? Ci sono tante squadre, dal Benevento al Sassuolo e in un attimo può cambiare tutto. Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi".