Crotone, Trotta: "Abbiamo bisogno di punti, daremo tutto contro la Juve"

Marcello Trotta, attaccante del Crotone, ha parlato ai canali ufficiali del club pitagorico in vista della sfida di mercoledì contro la capolista Juventus: "Stiamo preparando al meglio questa gara difficile, ce la metteremo tutta. Sarà complicato per il valore dell'avversario ma noi abbiamo bisogno di punti e useremo tutte le nostre armi per fare risultato. A Genova abbiamo dato dimostrazione di essere una squadra unita, reagendo nel secondo tempo con diverse occasioni. Siamo stati sfortunati con il palo di Ricci, ci dispiace per il risultato ma non dobbiamo mollare nulla. Noi attaccanti sappiamo che dobbiamo sacrificarci in fase difensiva ed essere cinici sotto porta, bisogna vincere il più possibile. Sappiamo che ci aspettano due partite in pochi giorni, daremo il massimo mercoledì e poi penseremo all'Udinese. Ci sarà il pienone e speriamo che il sostegno del pubblico ci aiuti a conquistare punti"