Crotone, Trotta: "Zenga ha portato entusiasmo. Sogno l'azzurro"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'attaccante del Crotone Marcello Trotta ha parlato a Gianlucadimarzio.con : "I gol di domenica li ho dedicati alla mia famiglia, alla mia squadra, ai tifosi e a tutto il nostro staff. La Nazionale? Vestire l'azzurro è il sogno di tutti. So che devo lavorare duro e che la strada è ancora lunga, ma i sogni sono lì per essere realizzati e sognare non costa niente. La salvezza? Zenga ha portato tanto entusiasmo e tanto carisma. Ha una personalità forte e una chiara impronta di gioco. Noi lo seguiamo alla lettera e siamo felici del nostro lavoro. La vittoria di domenica ha dato quella scossa in più oltre alla consapevolezza delle nostre qualità. Una vittoria che ci ha ridato morale. La Roma? Sappiamo che sarà una partita difficile ma noi ce la vogliamo giocare fino alla fine".