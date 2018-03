Crotone, Ursino: "Roma? Daremo tutto, Zenga più di un motivatore"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In vista di Crotone-Roma, il ds calabrese Giuseppe Ursino ha parlato a Romanews.eu della sfida che attende la sua formazione. "In questo momento siamo a buon punto, ma il Crotone è una squadra che ancora può crescere. In questo momento dobbiamo cercare di far punti in ogni partita, è una squadra deve dare tutto. Domani andiamo ad affrontare una grande squadra, che si classificherà tra le prime quattro e che per batterla servirà il miglior Crotone, quello che gioca con la grinta e la cattiveria per poter portare a casa il risultato. Quella che abbiamo visto con la Sampdoria in poche parole, con aggressività, ritmo e velocità, voglia di portare a casa il risultato che si vedeva dal primo minuto e che forse è mancata in alcuni momenti con Spal e Benevento. Abbiamo una squadra molto giovane e quindi qualche volta manchiamo qualche approccio alla partita, ma io sono contento di questi ragazzi che sono eccezionali, si applicano e cercano di dare tutto per la nostra causa. Zenga è molto più che un motivatore, vedendo gli allenamenti percepisci la preparazione di questo tecnico, vedo in lui le stesse cose che notavo nei grandi allenatori. Chi porterei tra Dzeko e Alisson a Crotone? Tutti e due (ride, ndr). Alisson per me è un portiere a livello mondiale, tra i primi tre sicuramente. Mentre Dzeko è uno che ti sposta le partite dalla tua parte quando ne hai più bisogno”, le parole di Ursino.