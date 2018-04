Crotone, Zenga: "Domenica altra gara follemente importante"

Walter Zenga, tecnico del Crotone, ha commentato il successo ottenuto a Udine ai microfoni di Rai Sport: “Sono tre punti pesanti perché i giocatori hanno fatto una prestazione notevole, dando continuità a quello che hanno fatto mercoledì. Non deprimersi porta risultati, bisogna essere folli per salvarci. Se si gioca nel modo giusto i risultati arrivano. I ragazzi devono mettersi nelle condizioni di ottenere risultati perché loro lo vogliono. Ci siamo messi a lavorare e abbiamo capito che nelle problematiche ci sono sempre le soluzioni. Stiamo bene anche dal punto di vista fisico, abbiamo trovato questa continuità di rendimento. Domenica è una partita follemente importante per noi, speriamo che il pubblico ci dia una spinta per dare il massimo. I ragazzi hanno sempre creduto di poter arrivare all’ultima giornata e giocarci la salvezza. Sicuramente noi vogliamo che sia un risultato positivo”.