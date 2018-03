Crotone, Zenga: "Grande prestazione, puniti ad ogni distrazione"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Walter Zenga, tecnico del Crotone, commenta a Rai Sport la gara persa contro la Roma: “Dobbiamo recuperare ancora una partita e questo è da sottolineare. Oggi abbiamo creato più che in altre partite, non siamo riusciti a fare gol e ogni minima distrazione è stata punita. Resta una grande prestazione. Il Crotone ha fatto una grande gara oggi, il fatto che Alisson sia stato il migliore la dice lunga. Abbiamo perso presto Nalini e questo è stato un colpo per noi, poi a un certo punto la situazione è diventata complicata, ma abbiamo comunque avuto diverse palle gol, un tap-in di Stoian, un’altra occasione davanti alla porta. Quando giochi così i risultati arrivano, oggi non è accaduto ma abbiamo tenuto testa alla Roma per 90’. Crotone troppo bello? Nello spogliatoio ho detto ai ragazzi che in allenamento bisogna essere cattivi e fare gol, se in allenamento butti fuori la palla da cinque metri non puoi pretendere di fare gol in partita con tutti i difensori. Ci specchiamo forse troppo lì, dobbiamo essere più cattivi. Quando crei 3-4 palle gol contro la Roma alla lunga paghi”.