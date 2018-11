CSKA Mosca, Goncharenko: "Alla Roma secondo gol da annullare"

Reduce dal ko contro la Roma, il tecnico del CSKA Viktor Goncharenko analizza così il risultato di Mosca in conferenza stampa: "Sono successe tante cose a nostro sfavore, come l'espulsione e l'infortunio di Mario Fernandes. E' una buona esperienza per il futuro, la Roma ha giocato bene ma mi tengo la reazione dopo il cartellino rosso". ha detto.

L'arbitro ha sbagliato nello sbandierare un fuorigioco. Un commento? "Anche in Russia, come in Italia, si parla molto degli arbitri ma non sta all'allenatore commentare questo. Era giusto annullare il secondo gol, ma è andata così".