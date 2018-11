CSKA Mosca-Roma 1-2, Pellegrini firma il sorpasso. Russi in dieci

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si complica la partita del CSKA Mosca. I padroni di casa, poco dopo aver trovato il pareggio contro la Roma, rimangono infatti in dieci uomini a causa della seconda ammonizione rimediata da Hordur Magnusson al 56'. Una buona notizia per i giallorossi, che ne approfittano subito per riportarsi avanti con Lorenzo Pellegrini sugli sviluppi di un tiro sporco di Cristante al 59'.