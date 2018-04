Ct Italia, c'è l'apertura di Ancelotti. Fabbricini: "Ho trovato disponibilità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlo Ancelotti ipotesi concreta per la panchina della Nazionale. L'ha affermato Roberto Fabbricini, presidente della FIGC, nel corso di una intervista rilasciata ai microfoni di Rai Sport nel corso della quale ha confermato l'incontro col tecnico emiliano: "Ho trovato disponibilità - ha detto Fabbricini -. E' chiaro che ci sono ancora dei problemi, ha un contratto in essere col Bayern e il contratto è legato anche al cammino in Champions dei bavaresi. La disponibilità c'è, bisognerà solo sedersi attorno a un tavolo per parlare di tutti gli argomenti. Ci risentiremo presto, l'idea di diventare ct lo solletica. C'è un vero e forte entusiasmo, ha dentro qualcosa che lo lega all'Italia. Il 28 maggio vedremo il nuovo ct? Noi speriamo di si, anche perché abbiamo messo come dead-line il 20 maggio. Ci piacerebbe andare a giocarci l'amichevole a San Gallo col nuovo ct".