Cuadrado: "Alla Juventus non si molla mai. Siamo pieni di campioni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Juan Cuadrado ha parlato ai microfoni di Juventus Tv commentando la vittoria di Champions League contro il Valencia: "Alla Juve non si molla mai e il carattere che ha mostrato la squadra con un uomo in meno ha portato a un grande risultato, su un campo difficile contro un'ottima squadra. Quello che conta però è la voglia di vincere e quella non ci manca mai. In partite come questa si diventa ancora più squadra; qui siamo come una famiglia, remiamo tutti nella stessa direzione ed è questo che ci dà forza, perché se vince la Juve, vinciamo tutti. Se questa è la mia Juve più forte? L'arrivo di Cristiano sicuramente ci ha dato qualcosa in più - continua l'esterno - sappiamo che giocatore è, ma credo che la Juve sia sempre stata ben costruita. Ora forse siamo ancora più forti perché alcuni di noi sono qui da tempo e si conoscono bene e perché sono arrivati grandi campioni. Speriamo di arrivare in fondo ad ogni competizione. L'unico precedente col Frosinone in cui ho segnato? Me la ricordo – racconta Juan - era una partita complicata e siamo riusciti a sbloccarla con una combinazione tra me e Alex Sandro e abbiamo fatto il risultato. Anche questa volta ci aspetta una battaglia, perché giocare in quei campi è sempre difficile e dovremo dare il massimo", le parole riportate dal sito ufficiale del club bianconero.