Cuello: "L'Inter sarebbe un sogno, Colidio mi ha parlato dell'Italia"

Ospite delle colonne di passioneinter.com, Tomas Cuello, talento classe 2000 dell'Atletico Tucuman, ha parlato così della possibilità di arrivare in Italia: "Non è stato ancora fatto nulla, sono molto felice di essere all’Atlético Tucumán ma se dovessi andare all’Inter sarebbe un sogno. Conosco l’Inter e i giocatori argentini che hanno giocato con la maglia nerazzurra. Sarebbe molto bello vestire questa maglia un giorno. Lautaro Martinez? E' un giocatore incredibile con grandissime qualità, mentre con Colidio abbiamo condiviso l’avventura nelle giovanili della nazionale argentina, mi ha parlato di quanto sia bella l’Italia e mi eccita molto conoscere l’ambiente e il calcio che c’è in Italia".