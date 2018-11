Cuore e carattere: il Napoli delle rimonte e delle mille risorse

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dei 28 punti conquistati finora in campionato, 10 sono arrivati in rimonta. Basterebbe questo dato per spiegare il carattere del Napoli o, più semplicemente, la mentalità vincente portata da Carlo Ancelotti a una squadra che è alla ricerca della definitiva consacrazione, di un alloro che ripaghi il duro lavoro svolto negli ultimi anni dalla dirigenza e dagli allenatori.

Una capacità, quella di rimettersi in carreggiata e non abbattersi di fronte alle prime difficoltà, che è propria delle grandi squadre e che sarà utile nel prosieguo della stagione, quando la tensione salirà e gli avversari giocheranno con il coltello tra i denti. Merito soprattutto del grande apporto fornito sin qui dai panchinari, che spesso hanno cambiato il volto della squadra partenopea, trovando le giocate giuste anche nei match che sembravano ormai persi. È il caso di Mertens, fondamentale contro Milan e Genoa, o di Fabian Ruiz, determinante nella sfida di stasera. Carletto sorride e dopo la sosta riavrà a pieno regime anche Ghoulam, la cui fisicità è mancata agli azzurri nonostante le ottime prestazioni fornite da Mario Rui. Un'alternativa in più, che renderà ancor più competitiva la rosa, nel tentativo di insidiare il dominio della Juventus.