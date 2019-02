© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il terzino dell'Inter Danilo D'Ambrosio è il protagonista dell'intervista per il matchday programme della sfida al Rapid Vienna. L'esterno spiega cos'è per lui il club nerazzurro: "Per me l'Inter è passato, presente e futuro. Passato perché quando vedevo l'Inter del Triplete tra me e me dicevo: 'Io voglio giocare con questi colori'. Tra tutti Maicon mi ha sempre impressionato tantissimo. Presente perché oggi do tutto per questa maglia e futuro perché voglio meritarmi ogni giorno di appartenere a questo club".