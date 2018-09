D'Aversa: "Il vero Parma dalla 5^ giornata. Siligardi? Scelta del club"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ospite di BarSport, in onda su TV Parma, Roberto D'Aversa, tecnico del Parma, ha fatto il punto sulle prime uscite in Serie A della sua formazione: "Quando vedremo il vero Parma? Credo intorno alla quinta o sesta giornata. Diversi giocatori non hanno fatto la preparazione con noi e quindi hanno bisogno di almeno un mese per affinare l'intesa coi compagni e raggiungere la condizione fisica ottima".

D'Aversa poi ha dato la sua versione sulla polemica nata in città a seguito dell'esclusione dalla lista per il campionato di Luca Siligardi: "Credo che sia una polemica costruita sul nulla. Siligardi è stato escluso per una scelta di carattere societario. Ma è una questione della quale credo non si debba più parlare".