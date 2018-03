Da Biglia a Milinkovic: la caccia belga di Tare prosegue con Gigot

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Samuel Gigot è nato ad Avignone, la città dei Papi. La carriera è una piccola scalata in avanti in attesa del grande salto: dalle giovanili dell'Arles, sbarca in prima squadra, poi va in Belgio al Kortrijk e da lì al Gent. Una storia che con l'Italia avrebbe ben poco a che vedere se non per l'occhio di Igli Tare, da sempre attento al campionato belga. Già, perché è la Lazio la formazione del Belpaese interessata al marcantonio transalpino, colonna difensiva del club di Jupile Pro League, visto in azione ma con scarsi effetti positivi anche nelle qualificazioni in Europa League dove il Gent è uscito contro i modesti austriaci dell'SCR Altach. In carriera ha giocato anche in altre posizioni ma quella naturale e dove ha militato in tutto il campionato è quella di difensore centrale. In Belgio, Tare visionava ai tempi già Carlos Bacca, lì ha preso Lucas Biglia, Sergej Milinkovic-Savic, Jordan Lukaku e Adam Marusic. Adesso, l'obiettivo per la difesa non è solo Holger Badstuber dello Stoccarda, in regime di svincolo coi tedeschi ma anche il classe 1994 di Arles. Per l'ennesima caccia belga della Lazio.

Data di nascita: 12 ottobre 1993

Squadra: KAA Gent

Scadenza: 2021

Squadre interessate: Lazio